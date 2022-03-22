Москва, , 15:57 — REGNUM В России с угрозой потери финансовой устойчивости в ближайшем будущем могут столкнуться отдельные банки, которые совершали значительные объемы операций на финансовых рынках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Наталия Ковалева.

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«Банковская система РФ могла бы утратить надежность из-за потери ликвидности из-за массового оттока денежных средств по причине паники в первые дни СВО и санкций против банков и финансовой системы РФ в целом. Но повышение ключевой ставки ЦБ РФ и предоставление ликвидности коммерческим банкам стабилизировали ситуацию, — сказала она. — Одновременно важно отметить прочность платежной системы России, которая к настоящему моменту позволяет в полном объеме проводить платежи и расчеты на территории РФ. Возможно, с угрозой потери финансовой устойчивости в ближайшем будущем могут столкнуться отдельные банки, которые совершали значительные объемы операций на финансовых рынках».

В этом случае, они, как пояснила Ковалева, смогут обратиться за помощью к Банку России, в распоряжении которого имеется широкий спектр мер поддержки и финансового оздоровления.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковалева заявила, что фаза оттока средств граждан из российских банков уже миновала.

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