Париж, 22 марта, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на смерть активиста с Корсики Ивана Колонны, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Президент призвал к «спокойствию и ответственности», а нападение на сепаратиста 2 марта в следственном изоляторе, где он содержался под стражей, уже вызвало напряженность на острове. Иван Колонна скончался в больнице через три недели.

«В этом контексте самое главное сохранять спокойствие, продолжать дискуссии, чтобы всем жителям острова жилось лучше», — заметил глава французского государства, в то время как исполнительная власть открыто рассматривает вопрос о территориальной автономии.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель правительства Франции Габриэль Атталь призывает к «спокойствию и диалогу» на Корсике, на следующий день после объявления о смерти осужденного активиста Ивана Колонны.