Ростов-на-Дону, , 15:56 — REGNUM За последние несколько лет состояние реки Дон заметно ухудшилось. На это повлияло несколько факторов — маловодность, зарастание водной растительностью и загрязнение сточными водами. Профессор кафедры океанологии Института наук о Земле Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) Людмила Беспалова считает, что период маловодья в Дону по прогнозам может продлиться до 2029 года.

Река Дон Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Период маловодья начался после 2007 и длится уже более 17 лет. В этом году на малых реках высокого половодья не ожидается, причина — изменение климата в бассейне Дона. В зимний период не создаётся снегозапаса из-за частых оттепелей и низкого промерзания почв. В результате сток в половодье сокращается, и увеличивается в меженный период», — отметила она.

По словам Беспаловой, в такой ситуации следует рационально расходовать воду и уделить внимание расчистке притоков реки Дон.

«Нужно экономить воду — например, когда оросительные каналы открыты, большая часть воды испаряется. Наверное, надо переходить на капельный полив. Менять структуру водопользования в бассейне Дона в сложившихся климатических условиях. Многие малые реки перегорожены плотинами и превратились в пруды, в результате замедлился водоток, снизилась самоочищающаяся способность рек. Без малых рек — нет рек больших», — уверена профессор.

ИА REGNUM сообщало, что стоимость реализации плана по оздоровлению реки Дон превышает 105,51 млрд рублей. Выполнить все мероприятия предполагается до 2030 года. Министр финансов России Антон Силуанов пообещал в 2022 году взять на заметку вопрос о выделении средств на различные мероприятия по сохранению мелеющей реки Дон, переставшей получать достаточный объем воды из впадающих рек.

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