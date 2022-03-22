Будапешт, , 15:56 — REGNUM Венгерские истребители Gripen были подняты в воздух 21 марта из-за неопознанного летательного аппарата, вторгшегося в воздушное пространство страны со стороны Украины. Об этом сообщило министерство обороны страны.

Истребитель JAS-39 Gripen U.S. Air Force

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Объединённое командование воздушных операций НАТО приказало реактивным самолётам подняться в воздух после того, как на радаре в восточной части страны появился самолёт, летевший в направлении Словакии, пишет портал airlive.net.

Прежде чем вернуться на свою базу «Грипены» осуществили патрулирование соответствующего района и убедились в безопасности воздушного пространства.

Читайте также: В Румынии зафиксировали движение беспилотника, летевшего со стороны Украины

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на пятницу, 11 марта в Загребе упал неизвестный летательный аппарат, позже идентифицированный как устаревший советский разведывательный БПЛА Ту-141 «Стриж». Известно. Что украинский беспилотник пересёк территорию Румынии и Венгрии, после чего оказался в Хорватии.

Одновременно с инцидентом в Загребе обломки аналогичного БПЛА были найдены в Крыму.

Также по теме: Разбившийся в Хорватии украинский беспилотник пролетел Венгрию и Румынию