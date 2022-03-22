Невьянск, Свердловская область, 22 марта, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В Невьянске Свердловской области будут судить бывшего председателя правления жилищно-строительного кооператива. Его обвиняют в хищении 36 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

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По версии следствия, мужчина немерено завысил стоимость работ по замене деталей водопровода. Он предоставил коллеге смету с заведомо ложными данными. После этого мужчина заключил договор подряда на сумму в 394 тыс. рублей. Его стоимость была завышена. Разницу в 36 тысяч рублей свердловчанин присвоил и потратил на личные нужды.

Уголовное дело направлено в Невьянский городской суд. Уральцу грозит до шести лет лишения свободы.