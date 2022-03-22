Москва, 22 марта, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Стоит отметить, что российская сторона со своими ответными действиями на санкции США и их союзников стремится действовать очень аккуратно, чтобы не пострадать от собственных решений, но, в то же время нанести максимально возможный ущерб противнику, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«Собственно, сами переговоры с Японией по вопросу статуса южно-курильских островов России никогда не нужны были. Поскольку Россию и так устраивает нынешняя ситуация.

И переговоры велись исключительно в качестве любезности по отношению к Токио, позволяя японскому истеблишменту демонстрировать избирателям, что раздутый ими пропагандистский вопрос о так называемых «северных территориях» не забыт и не заброшен, зарабатывая на этом какие-то репутационные баллы.

В то же время позиция японской стороны на этих переговорах не предполагала хоть какого-то компромисса, так что закончиться они ничем конструктивным не могли.

Зато теперь у оппозиции появится повод обвинять власть, что та своим присоединением к санкциям добилась того, что шанс вернуть острова навсегда утерян.

При этом снятие санкций не может быть предметом переговоров, если японская сторона вновь их инициирует — теперь оно может быть лишь непременным условием возобновления таких переговоров», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, решение России о выходе из диалога по мирному договору с Японией назвал «неприемлемо жёстким» премьер-министр страны Фумио Кисида.

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