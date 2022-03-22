Лас-Вегас, США, , 15:55 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков опустился с шестого на седьмое место в рейтинге тяжеловесов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом 22 марта сообщается на сайте организации.

Александр Волков (сс) S.Troshchenko

21 марта на турнире UFC в Лондоне 33-летний Волков проиграл британскому бойцу Тому Аспиналлу в первом раунде. После этой победы Аспиналл поднялся на пять позиций в рейтинге и теперь занимает шестое место.

На счету Волкова 44 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 34 победы и потерпел 10 поражений.

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