Пенза, 22 марта, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Генпрокуратура Украины завела пять уголовных дел против ректоров пензенских вузов за поддержку специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Олег Мельниченко

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Глава Пензенской области отметил, что режим на Украине старается ежедневно превзойти себя в откровенно абсурдных и нелепых обвинениях, которые коснулись жителей пензенского региона.

«Я не раз говорил и буду говорить, что пензенская земля богата смелыми и решительными людьми. И я горжусь нашими ректорами, нашими научными работниками, которые прямо выступили против нацизма на Украине, против его варварской сути. Это позиция настоящих патриотов и людей широкой души, мечтающих не только о благополучии нашего края или страны, но и задумывающихся о будущем всего мира», — заявил Мельниченко.

Губернатор отметил, что рад воспитанию подрастающего поколения этими людьми. Каждый из них сможет передать свою мудрость, неприятие фашизма и нацизма, уверен глава области.

«Беспочвенные обвинения украинской генпрокуратуры только подтверждают, что в борьбе с этой чумой мы находимся на правильном пути. Нацизм не пройдет. Эта черная страница истории человечества должна быть навсегда перевернута», — заключил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области 18 марта отметили День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Читайте также: В Пензе в митинге «Крымская весна» приняли участие более 2,5 тыс. человек

Читайте также: В Пензенскую область из ДНР прибыла группа детей-спортсменов