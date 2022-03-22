Кострома, 22 марта, 2022, 16:01 — ИА Регнум. В 2022 году в Костроме проведут фестиваль фейерверков и сыра. Об этом в комментарии ГТРК «Кострома» сообщил директор департамента экономического развития Костромской области Александр Свистунов.

Фестиваль сыра в Костроме, 2019 год

Напомним, из-за пандемии коронавируса проведение массовых мероприятий в 2020 и 2021 годах было отменено. В 2019 году фестиваль сыра, организованный в июле, стал крупным туристическим событием и собрал более 40 товаропроизводителей из Костромы, Москвы, Владимира, Ярославля.

Фестиваль «Серебряная ладья» также является одним из самых значимых культурных мероприятий региона. В последний раз посмотреть на пиротехническое шоу приехали 22 тысячи человек, в том числе столичные гости, жители близлежащих регионов.

Даты проведения событий ещё не утверждены, так как до 1 апреля в регионе действует запрет на организацию массовых мероприятий. Вероятно, в ближайшее время его снимут — город готовится к масштабному празднованиюДня рождения Снегурочки. Торжества намечены на 1−2 апреля.