Тарумовский район, Дагестан, 22 марта 2022, 15:53 — REGNUM В Дагестане вынесли приговор бывшему главе Тарумовского района Марине Абрамкиной. Её признали виновной в мошенничестве и нанесении ущерба на 18,6 млн рублей, сообщили в республиканском управлении ФСБ.
Помимо этого, Марина Абрамкина незаконно премировала себя, издав распоряжение о выдаче ей 280 тыс. рублей, которые присвоила. За совершенные Абрамкиной преступления ей вынесен приговор в виде лишения свободы на четыре года условно.
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