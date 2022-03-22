Тарумовский район, Дагестан, , 15:53 — REGNUM В Дагестане вынесли приговор бывшему главе Тарумовского района Марине Абрамкиной. Её признали виновной в мошенничестве и нанесении ущерба на 18,6 млн рублей, сообщили в республиканском управлении ФСБ.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как установил суд, Абрамкина причастна к продаже по заниженной цене (1,1 млн рублей) земельного участка с находящимися на нём объектами государственной собственности. Тем самым причинила ущерб государству на 18,6 млн рублей», — цитирует пресс-службу УФСБ «АиФ Дагестан».

Помимо этого, Марина Абрамкина незаконно премировала себя, издав распоряжение о выдаче ей 280 тыс. рублей, которые присвоила. За совершенные Абрамкиной преступления ей вынесен приговор в виде лишения свободы на четыре года условно.

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