Липецк, 22 марта, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Липецкая швейная фабрика «Екатерина» готова увеличить производство одежды на фоне антироссийских санкций Запада. Об этом 22 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

sdnet01 Одежда

Хозяйка предприятия — Александра Лапченко — в преддверии санкционных мер приобрела впрок ткани и фурнитуру, а также комплектующие для оборудования. При этом на фабрике в течение последних четырех лет под своими собственными брендами шьют одежду для женщин всех возрастов, за исключением самых маленьких.

При этом продукция предприятия представлена на маркетплейсах Озон и Вайлдберриз и доступна всем жительницам России, а уход с отечественного рынка западных производителей российским швейным фирмам оказался на руку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания по созданию оборудования для строительных комбинатов, которая находится в Ярославкой области, в течение последних двух лет в собственном конструкторском отделе разработала новые детали и комплектующие, уже вставшие на замену импортным.