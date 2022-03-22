Чагчаран, Афганистан, 22 марта, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В Афганистане подросток покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Thebluediamondgallery.com Самоубийство

По данным источников, 16-летнего молодого человека звали Рамин. Трагедия разыгралась в уезде Тайвара в провинции Гор.

Абдул Рахман Бадри, пресс-секретарь полицейского управления Гора, подтвердил эту новость, заявив, что подросток был жителем деревни Саркуль. По его словам, мотив такого поступка неясен, начато следствие.

Пресс-секретарь губернатора Абдул Вахид Хаммос сказал, что подросток страдал «психическим заболеванием».

Некоторые жители Гора говорят, что растущие безработица, бедность и лишения пугают подростков и молодых людей, некоторые из которых от отчаяния сводят счёты с жизнью.

Необходимо отметить, что недавно из-за отчаяния и нищеты молодой человек в провинции Бадгис покончил жизнь самоубийством.