Ханты-Мансийск, , 15:52 — REGNUM В Югре с 1 марта 2022 года не будут начислять пени за просрочку коммунальных платежей и капремонт. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время заседания оперштаба 22 марта.

Наталья Комарова Admhmao.ru

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Кроме того, глава региона до 29 апреля поручила обеспечить доступ предпринимателям к займам по льготной ставке 9% годовых.

А также из бюджета ХМАО выделят 3,5 млрд рублей на поставку лекарств и поддержку здравоохранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в нижневартовске фиксируется увеличение цен на лекарства от поставщиков в среднем на 20%.

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