Махачкала, 22 марта, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В Дагестане сменился руководитель у агентства печати и информации. Ведомство возглавил Абдуразак Джамалутдинов. Указ о его назначении подписал 21 марта глава республики Сергей Меликов.

President.e-dag.ru Республика Дагестан

До назначения на должность главы ведомства Джамалутдинов занимал пост советника министра информации и печати Дагестана. Еще ранее работал помощником главы министерства цифрового развития республики.

Напомним, в Дагестане в связи с изменением структуры органов исполнительной власти, было преобразовано в агентство информации и печати министерство печати и информации республики.