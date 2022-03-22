Каменск-Уральский, Свердловская область, 22 марта, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Поставщик лекарств вернет больнице Каменска-Уральского Свердловской области 900 тыс. рублей. На эту сумму стороны заключили госконтракт на поставку лекарственных препаратов, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Деньги

Заключение контракта признали незаконным. Оказалось, что на момент проведения торгов предприятие не соответствовало необходимым требованиям. В частности, оно привлекалось судом к административной ответственности.

Прокуратура направила иск в суд. В ведомстве требовали взыскать с поставщика средства, потраченные на лекарственные препараты. Иск был удовлетворен. Компанию обязали вернуть медицинскому учреждению 900 тыс. рублей. Также полученные лекарства останутся в распоряжении больницы.