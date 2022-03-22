Ульсан, Южная Корея, , 15:50 — REGNUM В южнокорейском городе Ульсан (~410 км к юго-востоку от Сеула) прошла торжественная церемония спуска на воду восьмого фрегата типа FFX второй серии (Batch II) водоизмещением 2800 тонн. Об этом 22 марта сообщает Yonhap News.

Корабли ВМС Республики Корея во время военных учений. 2018

Согласно опубликованным данным, корабль, получивший имя «Чхунчхон», заменит устаревшие корабли водоизмещением 1500 и 1000 тонн.

Известно, что на мероприятии присутствовали порядка 50 человек, включая командующего военно-морскими силами страны адмирала Ким Чон Су.

Фрегат, имеющий длину 122 метра и ширину 14 метров, оснащён противокорабельными и зенитными ракетами, а также системой вооружения ближнего боя.