Москва, 22 марта, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Изменение модели управления, создание опосредованных органов владения текущим бизнесом в России от международных структур — основной запрос транснационального бизнеса в текущих условиях, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

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«При этом консультанты уже предлагают услуги на российском рынке по временному управлению бизнесом, предоставлению временных членов совета директоров или временного генерального директора, представителей других временных руководителей высшего звена, включая глав представительств, глав филиалов и т. д.

По формам управления и вариантам передачи номинальных прав бурная фантазия консультантов сейчас не будет ничем ограничиваться.

Однако, как только градус геополитического противостояния снизится и политика «отмены» по отношению к России уйдет на второй план, органы управления бизнесом вернутся к текущим владельцам», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, иностранные компании, ушедшие с российского рынка на фоне санкций начали искать партнёров в России, которые будут управлять их активами в РФ.

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