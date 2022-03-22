Ставрополь, 22 марта, 2022, 15:48 — ИА Регнум. На Ставрополье ведется расследование убийства 12-летнего мальчика. Задержан подозреваемый — им оказался 14-летний подросток. Пока следователи устанавливают детали преступления, в ряде СМИ появились версии причин, послуживших поводом к совершению убийства.

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Так, одной из них стала версия о ревности. Якобы восьмиклассник приревновал шестиклассника к девочке. Как пишет РЕН ТВ, она была знакома с обоими мальчиками, те учились в одной школе с ней. Школьница также подтвердила факт встречи обоих подростков перед исчезновением одного из них. Собеседник информационного канала сообщил, что старший из мальчиков якобы приревновал младшего к подруге.

«В распоряжении СМИ оказалась запись с камер наружного видеонаблюдения — шестиклассника удалось заснять незадолго до его исчезновения. На кадрах видно, что во время воскресной прогулки мальчик (он был в красной куртке) встретился со своей одноклассницей. Девочка на поводке держала собаку, а рядом с ней был юноша в чёрной куртке и рюкзаком на плече. Они поздоровались и ушли из кадра», — пишет «АиФ Ставрополь».