Москва, 22 марта, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Администрация президента РФ не уполномочена оглашать данные о числе погибших военных в ходе спецоперации на Украине. Такие полномочия имеет исключительно Минобороны РФ. Об этом 22 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«По цифрам с самого начала мы договаривались, что мы не располагаем информацией и не имеем полномочий в ходе военной операции их озвучивать. Это прерогатива исключительно Министерства обороны», — подчеркнул официальный представитель Кремля, комментируя появление на сайте «Комсомольской правды» данных о погибших российских военных, которая значительно отличается от официальных данных Минобороны РФ.

Как заявил корреспондент издания, сайт газеты был взломан, поэтому на интернет-ресурсе появилась ложная информация.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о том, что в ходе спецоперации Вооружённые силы России, развивая наступление, продвинулись ещё на шесть километров и овладели населённым пунктом Урожайное.