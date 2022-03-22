Песков назвал достоверный источник информации о погибших в ходе спецопераци
Москва, 22 марта, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Администрация президента РФ не уполномочена оглашать данные о числе погибших военных в ходе спецоперации на Украине. Такие полномочия имеет исключительно Минобороны РФ. Об этом 22 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как заявил корреспондент издания, сайт газеты был взломан, поэтому на интернет-ресурсе появилась ложная информация.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»
Читайте также: В Минобороны России рассказали о ходе спецоперации на Украине
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о том, что в ходе спецоперации Вооружённые силы России, развивая наступление, продвинулись ещё на шесть километров и овладели населённым пунктом Урожайное.