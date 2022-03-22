Москва, , 15:47 — REGNUM «Детский мир» обосновал повышение цен на ряд детских товаров «ростом денежных обязательств и расходов ретейлера, отменой всех промо-акций на товары и возникновением высокого спроса на продукцию», заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова.

Игрушки (vincent desjardins)

«Государство, вероятно, относит детскую одежду и обувь к категории социально значимых товаров, так как на них предусмотрена пониженная ставка НДС в 10%.

Рост цен на такие товары может больно ударить по кошельку молодых семей, а значит, вызвать социальное недовольство.

Действия регулятора по проверке обращений граждан, включая ситуацию с «Детским миром», нацелены на предупреждение такой динамики.

С точки зрения операционных показателей «Детского мира» фиксация цен на ряд товаров может снизить рентабельность продаж: товары, поставленные по новым ценам, будут отпускаться по ценам января 2022 года.

Это может далее снизить ликвидность компании для проведения будущих закупок, заставляя ее прибегнуть к увеличению кредитных средств», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ФАС, группа компаний ПАО «Детский мир» зафиксировала стоимость ряда товаров на уровне января 2022 года.

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