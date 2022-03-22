Ростов-на-Дону, 22 марта, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону 75-летняя женщина стала жертвой мошенника, лишившись более 3,3 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 22 марта.

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Заявительница ответила на звонок с неизвестного абонентского номера. Аферист представился сотрудником службы безопасности банка и предложил якобы защитить сбережения от несанкционированного списания со счета. Женщина рассказала злоумышленнику, что у нее два счета в разных банках. Затем она последовала инструкции мошенника. Пенсионерка лишилась более 3,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.