Калуга, , 15:50 — REGNUM Калужская область получит более 174 миллионов рублей дополнительных средств от правительства России. Деньги будут направлены на организацию оплачиваемых общественных работ для граждан, зарегистрированных для поиска подходящей работы и временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения. Об этом 22 марта сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

На производстве Скрин фото страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте»

«Ещё 53,7 миллионов рублей будет выделено на региональные программы по организации профессионального обучения и дополнительного профобразования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области под угрозой увольнения находятся 1295 человек, из них 1163 человека (90%) трудятся в областном центре. Численность безработных на конец февраля 2022 года составила 2295 человек. По состоянию на 9 марта в четырёх организациях на работу с неполным рабочим временем переведены 317 человек. В простое находятся 846 работников шести организаций. Предупреждены о возможном увольнении по сокращению 128 человек из 28 предприятий.

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