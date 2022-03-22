Уфа, , 15:51 — REGNUM 13-летний школьник во время пожара в жилом доме спас двух пожилых людей в Башкирии. Об этом 22 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Дом после пожара Kaluga.sledcom.ru

«Из таких парней, как он, вырастают настоящие мужчины. Ему всего 13 лет, живёт в селе Мраково Кугарчинского района. 14 марта он во время пожара спас жизни двоих пожилых соседей. Не струсил, не сбежал. Помог им выбраться через окно и вызвал пожарных. Молодец, уважаю!», — сообщил глава региона.

По информации пресс-службы МЧС по Башкирии, вечером 14 марта спасатели получили информацию о том, что в селе Мраково Кугарчинского района горит баня.

Прибыв на место происшествия, огнеборцы установили, что горит крыша бани, жилого дома и веранды, находящихся под общей кровлей.

«Проживавшие в доме супруги эвакуировались до прибытия пожарных и не пострадали. Их жизням ничего не угрожает благодаря бдительности, отваге и решительности ученика 7 класса МБОУ СОШ №1 с. Мраково. Начавшийся на территории бани пожар, он увидел первым, когда был неподалеку. Немедля ни минуты, он побежал к соседям, зашёл в дом и сообщил им о пожаре. Вызвал пожарных», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что выйти из дома через входную дверь не представлялось возможности, поэтому нужно было искать другие выходы.

«Школьник поспешил к окну, где помог хозяину дома, 1954 года рождения выбраться через проем (в силу инвалидности из-за ампутированной ноги самому мужчине это сделать было трудно). Успели вытащить инвалидную коляску и костыли. Женщине, 1955 года рождения … также помог выбраться через окно», — сообщает пресс-служба.

Огнеборцы потушили пожар на площади 117 кв. метров.

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