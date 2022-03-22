Джакарта, 22 марта, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Министр молодежи и спорта Индонезии Зайнудин Амали заявил о готовности страны провести Параигры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Соло в конце июля 2022 года, сообщает Kompas.

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«Мы и национальный параолимпийский комитет выразили готовность. Об этом мы докладываем президенту Индонезии», — заявил министр спорта.

Страны АСЕАН согласились с местом проведения Параигр.

Спортивное соревнование будет проводиться непосредственно под координацией центрального правительства Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии отметило, что в ряде регионов страны есть источники питьевой воды, содержащие кишечную палочку.

Подробнее в материале:В источниках питьевой воды в Индонезии обнаружили кишечную палочку