Махачкала, , 15:44 — REGNUM Бывший премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов назначен на новую должность. Он будет руководить региональным управлением Казначейства. Об этом сообщил 22 марта глава Дагестана Сергей Меликов.

Дагестан Иван Шилов © ИА REGNUM

Представил нового руководителя дагестанского подразделения прибывший в республику заместитель главы Федерального казначейства Эли Исаев. Сергей Меликов высказал слова благодарности министру финансов России Антону Силуанову и руководству Федерального казначейства за поддержку кандидатуры Амирханова.

Напомним, ранее Абдулпатах Амирханов возглавлял правительство Дагестана. Он проработал премьер-министром с 11 декабря 2020 года по 17 февраля 2022 года.

«Абдулпатах Гаджиевич действительно глубоко погружен в ситуацию, имеет большой опыт работы в региональных и федеральных органах власти, и главное — желание улучшать жизнь людей и развивать родной Дагестан. Отдавая должное его достижениям, вручил Абдулпатаху Гаджиевичу орден «За заслуги перед Республикой Дагестан», — написал Меликов в своем Telegram-канале.