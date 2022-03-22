Махачкала, 22 марта 2022, 15:44 — REGNUM Бывший премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов назначен на новую должность. Он будет руководить региональным управлением Казначейства. Об этом сообщил 22 марта глава Дагестана Сергей Меликов.
Представил нового руководителя дагестанского подразделения прибывший в республику заместитель главы Федерального казначейства Эли Исаев. Сергей Меликов высказал слова благодарности министру финансов России Антону Силуанову и руководству Федерального казначейства за поддержку кандидатуры Амирханова.
Напомним, ранее Абдулпатах Амирханов возглавлял правительство Дагестана. Он проработал премьер-министром с 11 декабря 2020 года по 17 февраля 2022 года.