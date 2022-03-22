Махачкала, 22 марта, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов назначен на новую должность. Он будет руководить региональным управлением Казначейства. Об этом сообщил 22 марта глава Дагестана Сергей Меликов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дагестан

Представил нового руководителя дагестанского подразделения прибывший в республику заместитель главы Федерального казначейства Эли Исаев. Сергей Меликов высказал слова благодарности министру финансов России Антону Силуанову и руководству Федерального казначейства за поддержку кандидатуры Амирханова.

Напомним, ранее Абдулпатах Амирханов возглавлял правительство Дагестана. Он проработал премьер-министром с 11 декабря 2020 года по 17 февраля 2022 года.

«Абдулпатах Гаджиевич действительно глубоко погружен в ситуацию, имеет большой опыт работы в региональных и федеральных органах власти, и главное — желание улучшать жизнь людей и развивать родной Дагестан. Отдавая должное его достижениям, вручил Абдулпатаху Гаджиевичу орден «За заслуги перед Республикой Дагестан», — написал Меликов в своем Telegram-канале.