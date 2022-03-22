Москва, , 15:44 — REGNUM Антимонопольное регулирование является основным механизмом воздействия на участников рынка, в том числе и в сфере ценообразования, в рыночной экономике, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Вид на новогоднюю Москву со смотровой площадки Детского мира Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По данным годового отчета ПАО «Детский мир» за 2020 год доля компании составляет 22% от общего рынка детских товаров в России.

По итогам 9 месяцев 2021 года «Детский мир «подтвердил статус лидирующего игрока на рынке детских товаров России и Казахстана, следует из пресс-релиза компании к отчету за III квартал 2021 года.

Именно поэтому ФАС обратила внимание на обращения граждан относительно роста цен на детские товары и направила в запрос о предоставлении необходимых данных для анализа обоснованности роста цен.

Фиксация цен компанией на ряд товаров (одежда и обувь), а также принятое ранее добровольное решение о снижении торговых надбавок на детское питание, принадлежности для кормления, подгузники и средства детской гигиены, позволит сдержать рост цен в условиях ажиотажного спроса; поддержать потребителей в условиях неопределенности.

Целевой аудиторией компании являются семьи со средними доходами. Общий ассортимент «Детского мира», по данным компании, около 250 тыс. товарных позиций.

В этих условиях фиксация цен и снижение торговых надбавок по ряду основных позиций могут быть компенсированы компанией за счет повышения цен на другие категории товаров.

Нужно отметить, что меры по замораживанию цен всегда вводятся на ограниченный срок. Как любая регуляторная мера, они имеют свои достоинства и недостатки.

Так, фиксация цен в дальнейшем может вызвать дефицит данных товаров; возникновение спекуляции; уменьшение объемов производства, если ретейлер потребует от изготовителей снизить оптовые цены на эти товары», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, розничная группа компаний ПАО «Детский мир» зафиксировала стоимость ряда товаров на уровне января 2022 года, заявили в ФАС.

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