Ростов-на-Дону, , 15:44 — REGNUM Ростовские полицейские заподозрили бизнесмена в уклонении от уплаты 45 млн рублей налогов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 22 марта.

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Стражи правопорядка выяснили, что генеральный директор крупной компании, занимающейся оптовой продаже фармацевтической продукции, в течение трёх лет подавал фиктивные декларации о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с подконтрольными контрагентами.

Злоумышленника подозревают в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ.