Москва, , 15:50 — REGNUM Против России в последнее время направлено в тысячу раз больше кибератак. Радикалы пытаются разжечь в интернете межнациональную рознь, а мошенники — завладеть накоплениями граждан, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 22 марта на совещании по тенденциям развития криминогенной обстановки.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

Он призвал уделять особое внимание нейтрализации попыток различных радикальных сил разжечь межнациональную и социальную вражду через интернет. Разумная мера — привлечь к профилактике экстремизма прессу, структуры гражданского общества и молодёжные организации, заявил зампред Совбеза.

«Она и шла, эта работа, вне всякого сомнения, но ее нужно максимально активизировать, поскольку количество различного рода атак на нашу страну возросло даже не кратно, а тысячекратно», — сказал Медведев.

По его словам, вопросы борьбы с радикалами связаны с вопросами миграции. Из-за беспрецедентного экономического давления на Россию может вырасти безработица, поэтому нужно следить за проявлениями экстремизма со стороны мигрантов.

Актуальной проблемой является и увеличение числа преступлений с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. Отечественные компании страдают не только от санкций, но и от кибермошенников. Довольно значительному количеству граждан грозит потеря накоплений из-за действий злоумышленников, сказал Медведев.

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