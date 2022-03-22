Москва, 22 марта 2022, 15:50 — REGNUM Против России в последнее время направлено в тысячу раз больше кибератак. Радикалы пытаются разжечь в интернете межнациональную рознь, а мошенники — завладеть накоплениями граждан, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 22 марта на совещании по тенденциям развития криминогенной обстановки.
Он призвал уделять особое внимание нейтрализации попыток различных радикальных сил разжечь межнациональную и социальную вражду через интернет. Разумная мера — привлечь к профилактике экстремизма прессу, структуры гражданского общества и молодёжные организации, заявил зампред Совбеза.
«Она и шла, эта работа, вне всякого сомнения, но ее нужно максимально активизировать, поскольку количество различного рода атак на нашу страну возросло даже не кратно, а тысячекратно», — сказал Медведев.
По его словам, вопросы борьбы с радикалами связаны с вопросами миграции. Из-за беспрецедентного экономического давления на Россию может вырасти безработица, поэтому нужно следить за проявлениями экстремизма со стороны мигрантов.
Актуальной проблемой является и увеличение числа преступлений с использованием информационных и телекоммуникационных технологий. Отечественные компании страдают не только от санкций, но и от кибермошенников. Довольно значительному количеству граждан грозит потеря накоплений из-за действий злоумышленников, сказал Медведев.
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