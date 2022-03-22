Лима, , 15:42 — REGNUM Инициатива бывшего временного президента Перу Франсиско Сагасти по проведению досрочных всеобщих выборов в качестве выхода из затянувшегося политического кризиса подверглась резкой критике со стороны левых сил. Об этом пишет Prensa Latina.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Генеральный секретарь правящей партии «Свободное Перу» (Peru Libre) Владимир Серрон отметил, что предложение собрать 75 000 подписей за референдум о переносе выборов направлено на то, чтобы «гарантировать неолиберальную преемственность», подобно движению против экс-президента Альберто Фухимори в 2000 году.

Он отметил, что в тот раз «президента сменили, но систему и ее неолиберальную Конституцию не тронули».

В свою очередь, левый депутат Гильермо Бермехо заявил, что Сагасти лжет, когда утверждает, что 75 000 подписей будет достаточно для проведения референдума о досрочных выборах, за которые он выступает «При наличии 75 000 подписей референдум не проводится».