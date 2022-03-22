Белград, 22 марта 2022, 15:41 — REGNUM Сербия никогда не присоединится к антироссийской истерии, заявил 22 марта министр внутренних дел республики Александар Вулин.
Он добавил, что цивилизация, которая уберет русских писателей, ученых, борцов за свободу, «цивилизация, которая бы отреклась от всего, что российский народ дал миру, была бы очень бедной цивилизацией».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что Сербия не поддерживает сецессию ни в одном государстве региона, она готова охранять свои границы и постарается «двигаться вперед».
Так Вучич ответил тем, кто обвиняет его в намерении ввести санкции против России, как только в Сербии 3 апреля закончатся президентские и парламентские выборы.