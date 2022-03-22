Белград, , 15:41 — REGNUM Сербия никогда не присоединится к антироссийской истерии, заявил 22 марта министр внутренних дел республики Александар Вулин.

Россия и Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сербия никогда не будет частью антироссийской истерии, при которой отнимают имущество российских граждан и Российской Федерации, как и не будет запрещать российские СМИ, выгонять из школ русских детей, а русских писателей и ученых вычеркивать из школьных учебников», — сказал он на встрече с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко.

Он добавил, что цивилизация, которая уберет русских писателей, ученых, борцов за свободу, «цивилизация, которая бы отреклась от всего, что российский народ дал миру, была бы очень бедной цивилизацией».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что Сербия не поддерживает сецессию ни в одном государстве региона, она готова охранять свои границы и постарается «двигаться вперед».

Так Вучич ответил тем, кто обвиняет его в намерении ввести санкции против России, как только в Сербии 3 апреля закончатся президентские и парламентские выборы.