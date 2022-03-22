Лаганский район, Калмыкия, , 15:41 — REGNUM В Лаганском районе Калмыкии космический мониторинг помог найти поджигателя сухой растительности. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 22 марта.

Горит сухая трава Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«21 марта в 15:05 мск системой космического мониторинга МЧС России была зафиксирована термическая точка в Лаганском районе в пяти километрах в юго-восточном направлении от села Джалыково», — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия оказался гражданин, который в нарушение требований пожарной безопасности выжигал камыш на землях сельскохозяйственного назначения. В отношении злоумышленника составлен административный протокол. Мужчине грозит штраф.