Лаганский район, Калмыкия, 22 марта, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В Лаганском районе Калмыкии космический мониторинг помог найти поджигателя сухой растительности. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России 22 марта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Горит сухая трава

«21 марта в 15:05 мск системой космического мониторинга МЧС России была зафиксирована термическая точка в Лаганском районе в пяти километрах в юго-восточном направлении от села Джалыково», — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия оказался гражданин, который в нарушение требований пожарной безопасности выжигал камыш на землях сельскохозяйственного назначения. В отношении злоумышленника составлен административный протокол. Мужчине грозит штраф.