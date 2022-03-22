Белгород, , 15:44 — REGNUM Компенсация морального вреда, причинённого в результате некачественного оказания медицинской помощи, взыскана в Белгороде в пользу родителей скончавшейся новорождённой девочки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе региональной прокуратуры.

Больница

Ребёнок скончался в больнице вскоре после рождения. В суде установлено, что врачи своевременно не диагностировали заболевание у девочки и, несмотря на проведённую операцию, новорождённая умерла. Родители подали иск о компенсации морального вреда в связи с выявленными в ходе экспертизы недостатками оказания младенцу медицинской помощи.

По решению Октябрьского районного суда Белгорода и в соответствии с заключением прокурора в пользу каждого родителя девочки с медицинского учреждения взыскано по 800 тысяч рублей.