Москва, 22 марта, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Уход иностранных компаний с российского рынка, а также ослабление рубля к основным мировым валютам привело в первую очередь к увеличению стоимости товаров и услуг иностранного происхождения, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

Kaluga.sledcom.ru Мобильные телефоны

«Что же касается мобильных операторов, то здесь существуют три причины, по которым в ближайшем будущем тарифы также будут пересмотрены в сторону повышения.

Во-первых, это и без того регулярное повышение тарифов без привязки даже к инфляционной составляющей с возможностью получения дополнительной прибыли ключевыми мажоритариями бизнеса.

Во-вторых, ожидаемая высокая инфляция этого года в связи со сложившейся ситуацией в мире.

В-третьих, важно понимать, что полного импортозамещения в оборудовании мобильных операторов, включая сети, за последние годы не произошло, в связи с чем только его обслуживание повлечет за собой дополнительные расходы.

В обозримой перспективе хотелось бы надеяться на устроение зависимости от импорта в данном сегменте экономики для снижения стоимости услуг для потребителя.

Ну, а пока стоит готовиться к удорожанию услуг примерно на 10−20% от текущей стоимости», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что в 2022 году можно ждать повышения цен в РФ по ряду тарифных планов на мобильную связь. Рост может составить 10−20%.

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