Сеул, 22 марта, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи конфисковало в общей сложности 150,6 млрд вон (~$112,5 млн) в виде незаконной прибыли от спекуляций с недвижимостью после годичного расследования сделок с участием более 6000 правонарушителей. Об этом 21 марта сообщили представители межведомственной группы, в которую вошли представители полиции, налоговых и финансовых органов.

Иван Шилов ИА REGNUM Недвижимость

Согласно опубликованным данным, группа провела расследование в отношении 6081 человека, подозреваемого в спекулятивной деятельности. Дела 4251 человек были переданы в прокуратуру, 64 человека были арестованы.

Известно, что 27,8% нарушителей приобрели сельскохозяйственные угодья без каки-либо реальных планов ведения сельского хозяйства, 13,3% — причастны к махинациями с квартирами.

Как отметили органы правопорядка, специальная следственная группа будет распущена, однако власти продолжат отслеживать подозрительные сделки с недвижимостью.