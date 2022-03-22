* запрещённая в России организация

Кабул, 22 марта, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Бывший глава афганской разведки Рахматулла Набиль сообщил, что мулла Барадар (лидер политического крыла и один из сооснователей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а ныне заместитель премьер-министра), Сираджуддин Хаккани (глава «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), наиболее радикального крыла движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и организатор многочисленных терактов; в настоящее время министр внутренних дел) и мулла Мохаммад Якуб (считается сторонником «умеренного» крыла талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ); старший сын покойного основателя «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллы Мохаммада Омара; ныне —министр обороны) направляются в Кандагар, чтобы разрешить конфликты внутри движения. Набиль процитировал источники, которые выразили надежду на то, что спор будет разрешён при посредничестве лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллы Хайбатуллы. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Бойцы «Талибана» (запрещённая в РФ организация)

Ранее поступали сообщения о серьёзных разногласиях между муллой Барадаром, заместителем премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и «Сетью Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые, как считается, коренятся в споре о власти.

Как утверждает Набиль, ещё одним аспектом споров, вероятнее всего являются внутренние изменения в правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Набиль написал в Твиттере, что они хотят «убедить муллу Хайбатуллу внести изменения в состав кабинета, чтобы облегчить международное признание правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Бывший начальник разведки утверждает, что изменения в составе правительства включают отстранение от должности таких людей, как Шахабуддин Делавар, министр горнодобывающей промышленности, Абдул Хак Васек, глава разведки, и некоторых других деятелей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Международное сообщество поставило условием для признания талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) формирование инклюзивного правительства и соблюдение основных прав граждан. Официальные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор исключали возможность формирования всеобъемлющего правительства. В то же время официальные лица и международные организации призвали талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекратить аресты и преследования активистов гражданского общества и журналистов в Афганистане.