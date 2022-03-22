Брянский губернатор раскритиковал статистику цен на жильё
Брянск, 22 марта, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Значительное отличие статистической цены на жильё от реальной рыночной вызвало критику губернатора Брянской области Александра Богомаза. Из-за несоответствия стоимости у властей блокируется возможность приобретать социальное жилье, сообщили 22 марта в пресс-службе правительства региона.
По отчётам Брянскстата, цена квадратного метра в области максимально низкая во всём ЦФО — 44 тысячи рублей. Она складывается из цены на первичном рынке и вторичном, 52 и 39 тысяч рублей соответственно. Однако приобрести новое социальное жильё за статистическую цену практически невозможно, а именно на основе данных статистики Минстрой России определяет стоимость квадратного метра для регионов, и для Брянской области цифра на второе полугодие 2021 года составляла 34 190 рублей.
По словам врио руководителя Брянскстата Владимира Клорштейна, и застройщики, и риелторы подают в статистический отчёт те суммы, которые считают нужными, и достоверность этих данных никто не проверяет. Более того, некоторые компании и вовсе отказываются предоставлять сведения о стоимости своего жилья.
Глава региона поручил своим заместителям разобраться в ситуации, а также подключить к работе правоохранительные органы, антимонопольную и налоговую службы.
В 2021 году на покупку социального жилья для медиков брянские власти выделили 144,2 млн рублей, на квартиры для детей-сирот 399,5 млн рублей, ещё 15,8 млн рублей предназначены на обеспечение жильём тренеров.
В целом, с 2018 по 2021 годы в региональном бюджете на приобретение квартир заложили 2,6 млрд рублей, однако использовали только 1,6 млрд рублей.