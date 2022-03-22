Санкт-Петербург, , 15:42 — REGNUM К организациям Санкт-Петербурга, собирающим гуманитарную помощь для жителей Донбасса, присоединились и медицинские учреждения. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Сбор гуманитарной помощи в медицинских учреждениях Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга

Сбор осуществляется на базе стационаров. Так, внушительный объём гуманитарного груза собрали сотрудники Городской многопрофильной больницы № 38 имени Семашко. Все собранные вещи переданы в Центр международных гуманитарных связей, где аккумулируется гуманитарный груз для Донбасса.

Кроме того, сбор помощи был организован в Госпитале для ветеранов войн, в Покровской больнице, Детской городской больница №1, родильных домах и других.

«Петербуржцев всегда отличали милосердие, стремление прийти на помощь. Сбор гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской Республик идет во многих городских организациях. Медицинские работники уже отправили около тонны гуманитарного груза на Донбасс — продукты питания, одежду и предметы личной гигиены», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

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Сбор помощи в медицинских учреждениях на этом не закончится. Более того, другие точки сбора также продолжают принимать помощь от неравнодушных жителей города.

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