Москва, 22 марта, 2022, 15:37 — ИА Регнум. То, что антироссийские санкции и российские контрсанкции имеют существенные издержки для мировой экономики — это понятно, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Адские санкции

«Намного менее понятно пока, насколько они существенны и как они будут распределены между регионами, странами и отраслями. р

Ясно, что во многих странах снизятся темпы экономического роста (а возможно будет и спад) и дополнительно повысится инфляция.

Если бы транспортные издержки и издержки по перестройке производств на новые виды сырья отсутствовали, то в условиях нехватки российских товаров они бы быстро заменялись чьими-то другими.

Но в реальности все сложнее. Заменить одни транспортные маршруты на другие зачастую очень дорого. Также бывает очень непросто заменить тот вид сырья, полуфабрикатов или комплектующих, на которые настроено определенное производство.

Если брать «первичные» эффекты, то есть непосредственное воздействие на определенные страны сокращения или исчезновения поставок из России, то они наиболее значимы по нефти, газу, пшенице, удобрениям, некоторым металлам (никель, титан и др.).

Но есть еще и «вторичные», и «третичные» эффекты, которые пока, скорее всего, никто тщательно не просчитывал. Например, если из-за роста цены нефти падают реальные доходы людей, они сокращают потребление товаров и услуг, и это продолжается по цепочке.

Также для многих стран и отраслей важен российский рынок. Его закрытие также запускает «эффект домино» для других отраслей стран, заставляя сокращать производство и доходы.

Также очень важны и финансовые эффекты. Санкции и контрсанкции привели (и приведут далее) к заморозке финансовых активов во многих странах.

Это создало повышенную боязнь рисков в мире, а значит, сделало финансирование разнообразных проектов более дорогим», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, китайское издание «Хуаньцю шибао» писало, что антироссийские санкции ударили по мировой финансово-экономической системе, отчётливо обнажив её недостатки.

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