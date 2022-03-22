Вольск, Саратовская область, , 15:39 — REGNUM Жителя города Вольска признали виновным в совершении особо тяжких преступлений в отношении пятилетнего мальчика. По решению суда ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

За решеткой Valery Latypov

Около часа ночи 1 марта 2021 года 38-летний мужчина пришел к своей сожительнице, проживающей в квартире дома на улице Краснооктябрьской города Вольска. Пока женщина спала он в состоянии наркотического опьянения совершил в отношении ее пятилетнего сына действия сексуального характера. Затем обвиняемый, с целью убийства ребенка, выпроводил его из квартиры на улицу без одежды и обуви. Злоумышленник был уверен, что в результате переохлаждения мальчик умрет. Примерно в 05:30 тело ребенка обнаружили возле магазина. Согласно экспертизе, смерть мальчика наступила в результате переохлаждения. Мужчина вину не признал.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Саратова суд приговорил к 17-ти годам лишения за изнасилование своей дочери, а также признал виновным в незаконном приобретении, хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

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