Самара, , 15:36 — REGNUM На сыроварне в Самарской области, которая была открыта в 2014 году, в настоящее время производят более 40 видов сыра, включая итальянские, французские, английские. Об этом 22 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сыр Pixabay.com

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При этом во время открытия стимулом для открытия предприятия стали в том числе и введенные в то время антироссийские санкции, и с тех пор производство отечественных сыров на предприятии уверенно развивалось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новый цех по обработке древесины, который находится на территории Барышского района Ульяновской области, позволяет изготавливать продукцию высокого качества с использованием местного сырья.