Ханой, , 15:36 — REGNUM Договорённость не поддерживать антироссийские санкции достигнута между Малайзией и Вьетнамом. Об этом 22 марта сообщил журналистам премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб.

Флаг Малайзии Eric Teoh

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В ходе брифинга, организованного по результатам его рабочего визита во Вьетнам, Яакоб рассказал, что Малайзия и Вьетнам договорились не поддерживать санкции против России.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции, введенные против РФ, могут стать толчком к диверсификации мировых валютных резервов, заявила финансовый эксперт Яна Шебалина.