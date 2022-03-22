Уфа, , 15:39 — REGNUM Более двух тысяч рабочих мест готовы предложить беженцам с Украины и Донбасса работодатели в Уфе. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба администрации столицы Башкирии.

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По информации Башстата, в среднем за прошлый год численность рабочей силы в Уфе составила 603 тысячи человек.

Согласно данным на 17 марта 2022 года количество безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, составила 5 146 человек. Это на 10% меньше, чем на начало текущего года.

Отмечается, что уровень регистрируемой безработицы с начала года уменьшился до 0,85%. За два первых месяца текущего года работодатели заявили потребность в 35 тыс. работниках.

Согласно данным на 1 марта в банке вакансий Уфы находилось свыше 24 тысяч вакансий. Очень востребованы соискатели по рабочим профессиям. При этом на предприятия госсектора приходилось свыше 29% вакансий.

Отмечается, что в Уфе был сформирован и каждый день дополняется реестр работодателей, которые готовы принять на работу вынужденных переселенцев и беженцев с территории Донбасса и Украины. Сейчас работодатели в Уфе готовы предложить свыше двух тысяч рабочих мест.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфу прибыли школьники из Луганской Народной Республики.