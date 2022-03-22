Сан-Сальвадор, 22 марта, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о снижении налога на добавленную стоимость на топливо. Об этом пишет Prensa Latina.

Presidencia.gob.sv Найиб Букеле

По словам президента, он уже направил в Законодательное собрание инициативу о снижении НДС на 4,75% на спецтопливо, 5% на обычный бензин и 1,75% на дизельное топливо с низким содержанием серы.

Отмечается также, что предложение было разработано в рамках серии инициатив по борьбе с инфляцией.