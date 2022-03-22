Ульяновск, , 15:34 — REGNUM Новый цех по обработке древесины, который находится на территории Барышского района Ульяновской области, позволяет изготавливать продукцию высокого качества с использованием местного сырья. Об этом 22 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Доски

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

На предприятии производят балки, доски для домостроения и деревянную мебель отечественного производства.

Также новое предприятие планирует расширять производство и увеличивать штат сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что только в текущем году Новосибирское фармпредприятие собирается ввести в производство более 50 отечественных лекарственных препаратов.