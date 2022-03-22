Москва, , 15:33 — REGNUM США почувствовали, что они никак не смогут переубедить Китай отказаться от поддержки России или хотя бы благоприятного нейтралитета. заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры политологи и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Новиков.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе последних раундов переговоров с китайской стороной, американской стороне стало очевидно, что между Россией и Китаем есть прочные договоренности, основанные на многолетнем фундаменте взаимовыгодного сотрудничества.

В связи с тем, что привычная глобалистская экономическая система постепенно видоизменяется, США не хотели бы вводить финансово-экономические санкции против КНР.

Единственный элемент, который они могут задействовать безболезненно для себя — продолжать вводить ограничения в отношении китайских госслужащих высшего и среднего звена, в особенности визовые. Поводом для этого может стать масса причин.

Очевидно, что давление на китайских служащих и управленческий аппарат КПК будет проводится Западом и дальше и во всех направлениях, не только связанных с визовыми ограничениями», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что власти США вводят визовые ограничения в отношении представителей Китая.

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