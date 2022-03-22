Москва, , 15:40 — REGNUM Жители Украины и республик Донбасса, бежавшие в Россию, могут стать удобной мишенью для злоумышленников. Этих людей нужно максимально обезопасить, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 22 марта на совещании по криминогенной обстановке в России.

Пункт приёма беженцев из Донбасса Https://www.volgograd.ru

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Он призвал тщательно следить за правопорядком на приграничных территориях, куда прибывают беженцы. Особого внимания, добавил он, требуют пункты временного размещения лиц из Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Понятно, что беженцы как люди, которые находятся в сложной жизненной ситуации, могут стать удобной мишенью для различного рода преступников. Поэтому нужно максимально оградить их от действий злоумышленников», — заявил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев также заявил о необходимости усилить контроль за распространением фейков о российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.

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