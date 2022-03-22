Краснодар, 22 марта, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Антенный комплекс для приема данных с космических спутников сконструировали студенты и школьники, занимающиеся в центре молодёжного инновационного творчества «Перспектива». Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона 22 марта.

Пресс-служба администрации Краснодарского края На Кубани создали комплекс для приема данных с космических спутников

Наземный комплекс способен поворачивать приемное устройство вслед за пролетающим космическим спутником дистанционного зондирования Земли. Устройство способно принимать фото и бортовую телеметрию с открытых метеорологических спутников.

«Работа, которую проводят специалисты центра — это часть того научно-прикладного потенциала, который определяет будущее региона и страны. Ребята развивают проект не только в инженерной плоскости, но и в образовательной. Комплекс представляет собой инженерный конструктор, который интересен студентам и школьникам», — отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

Работу станции планируется проверить весной во время летных испытаний наноспутника «KUBSAT».