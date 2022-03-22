Салехард, , 15:33 — REGNUM Менее чем за 5 лет проблему обманутых дольщиков в Ямало-Ненецком автономном округе удалось решить практически полностью. Если в 2018 году на Ямале к категории обманутых дольщиков относились 518 человек, то по состоянию на март 2022 года их зарегистрировано всего 34 человека. 484 дольщика уже получили готовые квартиры или денежные выплаты. А по каждому из 34 дольщиков, оставшихся в округе, разработана дорожная карта, по которой права всех пострадавших от недобросовестных застройщиков будут восстановлены до конца 2022 года, отмечают в правительстве ЯНАО. Решение вопроса находится на личном контроле губернатора региона Дмитрия Артюхова.

До конца 2022 года на Ямале будет полностью решен вопрос обманутых дольщиков Yanao.ru

Ранее для ускоренного решения проблемы обманутых дольщиков в округе был принят закон «О мерах государственной поддержки граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, обязательства перед которыми не выполнены застройщиками, и жилищно-строительных кооперативов, созданных такими гражданами». В его рамках предусмотрены следующие механизмы: предоставление социальной выплаты для строительства или приобретения жилого помещения, завершение строительства объектов жилищно-строительным кооперативом или возврат вложенных в строительство средств.

«Создание комфортных жилищных условий для ямальцев — наш безусловный приоритет. Особую работу ведем с теми, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков. С 2018 года сотни семей уже получили квартиры или денежные выплаты и решили свой жилищный вопрос. По оставшимся 34 гражданам у нас есть подробный план действий. На федеральном уровне установлен срок до конца следующего года. Но мы досрочно закроем этот вопрос в округе — к концу этого года обманутых дольщиков у нас не останется», — заверил глава Ямала Дмитрий Артюхов.