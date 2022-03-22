Салехард, 22 марта 2022, 15:33 — REGNUM Менее чем за 5 лет проблему обманутых дольщиков в Ямало-Ненецком автономном округе удалось решить практически полностью. Если в 2018 году на Ямале к категории обманутых дольщиков относились 518 человек, то по состоянию на март 2022 года их зарегистрировано всего 34 человека. 484 дольщика уже получили готовые квартиры или денежные выплаты. А по каждому из 34 дольщиков, оставшихся в округе, разработана дорожная карта, по которой права всех пострадавших от недобросовестных застройщиков будут восстановлены до конца 2022 года, отмечают в правительстве ЯНАО. Решение вопроса находится на личном контроле губернатора региона Дмитрия Артюхова.
Ранее для ускоренного решения проблемы обманутых дольщиков в округе был принят закон «О мерах государственной поддержки граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, обязательства перед которыми не выполнены застройщиками, и жилищно-строительных кооперативов, созданных такими гражданами». В его рамках предусмотрены следующие механизмы: предоставление социальной выплаты для строительства или приобретения жилого помещения, завершение строительства объектов жилищно-строительным кооперативом или возврат вложенных в строительство средств.
«Создание комфортных жилищных условий для ямальцев — наш безусловный приоритет. Особую работу ведем с теми, кто пострадал от действий недобросовестных застройщиков. С 2018 года сотни семей уже получили квартиры или денежные выплаты и решили свой жилищный вопрос. По оставшимся 34 гражданам у нас есть подробный план действий. На федеральном уровне установлен срок до конца следующего года. Но мы досрочно закроем этот вопрос в округе — к концу этого года обманутых дольщиков у нас не останется», — заверил глава Ямала Дмитрий Артюхов.